義隆電今年獲利挑戰新高

【撰文／王榮旭】

美中貿易協商樂觀預期，加上 FED 利率政策轉鴿，3 月台股月線順利收紅，今年大盤月 K 線已經連三紅，代表中空行情已被扭轉，不過根據歷史經驗，月線連三紅後一個月，行情趨於震盪整理，待籌碼換手後再漲機率較高，今年前 3 月大盤漲逾千點，4 月整理不是壞事，外資在 3 月底大佈 4 月台指期淨多單達 5.7 萬口，這是相當高的水位，暗示 4 月外資再買超台股，大盤偏多震盪，中小型股比大盤更有空間，電子 5G 是今年大主流，台積電今年業績能否突破 5G 晶片訂單是關鍵，今年我在專欄分別於元月出刊 1315 期分析看好聯茂 (6213)，2 月出刊 1319 期分析看好台光電 (2383)，3 月出刊 1325 期分析看好台燿 (6274)，這三檔 5G 潛力股果真都漲起來，聯茂波段漲幅逾 7 成，台光電近 1 個月漲 3 成，台燿落後補漲也有 1 成 5，今年的 5G 行情威力不輸去年的電子漲價行情，不要小看。

全螢幕手機晶片熱度增

前期分析看好緯穎 (6669) 本益比僅 11～12 倍，投信罕見於掛牌後，無漲跌幅的前 5 日內就買超，及早卡位的味道濃厚，緯穎有 5 成持股在大股東緯創手上，集團董事長林憲銘已表態對緯穎是長期投資，持股比例會維持 5 成以上，挾新股的籌碼優勢，又搭上最熱 5G 題材，蜜月行情可期，智邦 (2345)、智易(3596) 等 5G 網通設備大廠，受惠 5G 商機，今年業績成長空間不小，也見到法人的影子，值得留意，進入 Q2 選股主軸除了 5G，股性活潑的消費性 IC 設計營運開始加溫，最近神盾 (6462)、聯詠(3034) 等高價 IC 設計股領先創波段高點，漲勢也不遜於 5G 強勢股，光學指紋辨識晶片及 TDDI 去年底積極向晶圓代工廠加單，今年營運爆發力可望最強，神盾 2 月已通過三星認證光學屏下指紋辨識，估計 3 月起出貨，三星採用後，中國品牌手機華為及 Vivo 也可能跟風向神盾採購，隨全螢幕手機成趨勢，屏下指紋辨識進入高速成長期，推升神盾股價不斷盤堅。

來源：《萬寶週刊》 1327 期

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