史上首見！挪威電動車銷售首度超越傳統動力汽車

致力環保的北歐因油致富的挪威，3 月創下一個新的世界紀錄：電動車銷售量首度超過石化燃料汽車。

挪威電動車協會總書記 Christina Bu 週一 (1 日) 表示，3 月該國銷售的新車中有 58.4% 採用電池動力，指這是「歷史新高」。

特斯拉公司 (TSLA-US) Model 3 型轎車的交車量大增，是促成 3 月電動車銷售激增的主因。

Bu 補充說，電動車在 2019 年前 3 個月的市占率為 48.4%，預計全年將徘徊在 50% 左右。

她在聲明中指出，「挪威向全球展示了電動車可以取代汽油和柴油驅動的車輛，並對減少二氧化碳排放扮演重要貢獻角色。」

挪威是個擁有 530 萬人口的富裕歐洲國家，它為推動電動車銷售提供了巨大的誘因。它免除了對電動車買家的高額車輛進口關稅和登記及銷售稅，以刺激銷售。而且車主不必支付公路過路費，同時獲准在擁擠的市中心可以行駛公車專用道。

然而，這些優惠將於 2021 年逐步取消。

挪威國會已投票決定要求在 2025 年前，全國所有銷售的新車都必須是電動車。

作為減少碳排放和應對氣候變遷努力的一部分，全球各國都在努力鼓勵更多人購買電動車。作為全球最大的汽車市場，中國在努力治理該國的空氣污染問題並獲得新科技的領先地位之際，也提供了很多的激勵措施。