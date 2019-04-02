沃爾瑪聯手谷歌 合推語音購物

據報導，從本月開始，沃爾瑪 (WMT-US) 將允許客戶通過谷歌 (GOOGL-US) 的智慧家居助手來進行語音購物，藉此打擊亞馬遜 (AMZN-US) 在電子商務領域中不斷擴張的影響力。

民眾可以通過說「嘿谷歌，與沃爾瑪交談」(Hey Google, talk to Walmart) 直接將商品添加到他們的線上購物車中。沃爾瑪數位運營高級副總裁 Tom Ward 表示，消費者先前購買的資訊也將有助於識別正確的品牌和尺寸，此外，客戶可以隨時通過智慧手機在行進中或在家中調整訂單。

沃爾瑪表示，谷歌的家居助手可以在包括 iPhone 和 JBL 便攜式音箱等設備上使用。沃爾瑪也表示，在未來幾個月內計畫將該服務擴展到其他平台，並表示也可能與蘋果公司 (AAPL-US) 合作，不過拒絕透露其他潛在合作夥伴。「我們正在開始與谷歌合作，隨著時間的推移將會加入其他夥伴。」Ward 說道。

兩家公司最初於 2017 年 8 月建立合作夥伴關係，以推出語音購物服務。然而在那之後便沒有特別的產品推出，尤其是在今年早些時候沃爾瑪撤出谷歌的零售平台之後。

對於谷歌來說，與全球最大的零售商合作可以幫助追趕該公司數位家居助理與亞馬遜的 Echo 設備之間的差距。根據消費者情報研究合作夥伴 (Consumer Intelligence Research Partners) 的數據顯示，截至去年 12 月，亞馬遜在美國安裝的 6600 萬台智慧音箱設備中占有 70% 的份額，大幅超越谷歌相關設備的 24%。

亞馬遜主導家居助理市場 (圖: 彭博社)

要改變消費者行為並非易事，亞馬遜和谷歌都面臨著說服消費者通過語音進行購物的挑戰。此外，對於新鮮鮭魚等易腐物品來說也是非常棘手。根據顧問公司 Bain＆Co 的研究顯示，現今只有 4% 的購物者使用語音助理進行日常用品的購買，其中也一小部分人擁有智慧音箱設備。