憂交車數低於預期 特斯拉3月股價創1年來最糟單月走勢

即使市場已經調降目標數字，但由於擔心特斯拉 (TSLA-US) 第 1 季的交車數將令人失望，特斯拉股票 3 月走勢創下一年來最糟的單月跌幅。

特斯拉的股票 3 月下跌超過 13%，是 2018 年 3 月以來的最差月份，當時下跌了 22%。

該股本季股價下跌超過 16%，是 2018 年第 3 季以來最大跌幅。相比之下，所有美股三大股指都至少上漲 10%。

第 1 季交車數據預計將在下週發布，可能在週二 (2 日) 或週三 (3 日)。

FactSet 調查的分析師預計該公司將報告本季交車 76000 輛，其中包括 5400 輛 Model 3 型轎車。

德意志銀行分析師週五 (29 日) 的報告是對特斯拉第 1 季交車數提出質疑的最新一份。

他們在報告中指出，預計這家汽車製造商將報告 52400 輛 Model 3 轎車交車數，下降 5000 輛，原因是弱於預期的「美國銷售和歐洲的物流交車挑戰」。

德意志銀行將特斯拉的目標價從 345 美元降至 295 美元，維持股票的持有評級。

與其他幾家汽車製造商不同，特斯拉不發表每月銷售報告；相對地，它會在每季結束後幾天公布當季生產和交車數量。

它在 1 月初公布去年第 4 季的交車數低於預期，儘管它表示去年交車數量幾乎與過去歷史交車總數相同，總計 24 萬 5240 輛，包括 14 萬 5846 輛 Model 3 型轎車。

特斯拉股價在過去 12 個月內上漲 4%，而同期標準普爾 500 指數上漲 7%。