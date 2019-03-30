海外交車量成特斯拉Q1關鍵 空頭更悲觀

向海外銷售車輛被視為特斯拉 (TSLA-US) 最具潛力的長期成長動力之一，但隨著第一季將結束，特斯拉向海外銷售車輛的能力究竟如何，成了市場焦點。

摩根大通分析師 Ryan Brinkman 給予特斯拉「減持」的評級，並將目標價下修 15 美元至 215 美元，低於 FactSet 調查的共識預期 333 美元。

特斯拉週五收高 0.45% 至 279.86 美元。

特斯拉股價近期走勢

Brinkman 週五報告指出，過境船隻的數量可能會對特斯拉的季度交車數量產生重大影響。

「第一季的結果尤其易受 Model 3 對歐洲和中國顧客交車延遲的影響，而對歐洲和中國顧客任何交車延誤，都可能讓第一季結果不成比例的衝擊，因此接著營收、利潤和現金流等都受影響。」

歐洲和中國在今年對特斯拉的重要性提高，因為該公司希望藉由這兩地提高大眾市場車 (model 3) 的需求。但這些車仍在美國製造，所以特斯拉能否將其運往海外銷售成了關鍵點，因為如果顧客沒交車，特斯拉就無法認列銷售相關的營收。本週稍早，特斯拉多頭分析師 Ben Kallo 估計運輸車輛至歐洲的交期約莫 5 週。

特斯拉執行長馬斯克 1 月財報法說會上曾表示，「這是我們最大的挑戰，不是需求面，而是我們要如何夠快夠多地將車輛運至該市場。」

特斯拉下個月預計公布第一季產量和交車量數據。

特斯拉知名空軍 Jeffrey Osborne 本週報告指出，「我們估計，產量會比交車量多出 1 萬至 1.5 萬輛，這將會消耗第一季的現金。」

與此同時，他也指出，「特斯拉在消化歐洲和中國多年累積的 Model 3 需求之前，現在判斷這兩處市場 Model 3 可持續性需求為何還太早，但我們可看到歐洲市場的競爭提高，且在特斯拉中國工廠投產之前，中國關稅也升高，這些均是特斯拉中期逆風。」

雖然特斯拉多頭也認為，海外交車量會影響特斯拉 Q1 表現，但分析師 Baird 的 Ben Kallo 認為這一點影響程度相較小。

「隨著交車轉向國際化，Model 3 的交車在第一季會季節性疲弱 (我們預期渠道中的車量會增加)，但這種現象在此時點來說，很可以理解。」