美國經濟不妙？大摩：未來1年有70%機率轉為低迷

美股週一 (1 日) 持續攀高，投資人似乎已將近期的利空因素拋諸腦後。不過，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 依然在最新報告提醒，美國經濟轉為下行的擔憂不可小覷。

策略師 Serena Tang 在報告中指出，由摩根士丹利最新的指標顯示，美國市場自 2014 年以來一直處於擴張期，但有 70% 的機率，美國經濟會在未來 12 個月內轉向下行軌道。甚至於，如果數據惡化的狀況持續，最快可能在下個月就由擴張轉為低迷。

美國經濟暫時仍處擴張 (圖表取自 Zero Hedge)

Tang 表示，雖然「這種轉變並不一定意味著經濟衰退」，但這確實將給債券和股票帶來更糟糕的回報環境。因此，投資人應該別想著「金髮女孩」經濟仍會持續，而該進行具防禦性的資產配置。

Tang 指出，由模型估算顯示，市場周期由擴張轉為低迷的可能性，已經接近 70%，高於 2017 年底的 60% 附近，這個數字自 2005/2006 年以來最高的。並且在回測之後表明，如今經濟低迷的可能性，甚至高於金融危機之前，也高於網路泡沫破滅前夕。

經濟下行機率上升 (圖表取自 Zero Hedge)

不過，摩根士丹利並沒有輕易做出結論，認為經濟將出現衰退。報告指出，該銀行的美國經濟團隊認為，美國現在正在經歷一個低谷，不過實時模型顯示，今年經濟衰退的可能性依然低於 10%。

摩根士丹利全球團隊也認為，在貿易緊張局勢緩和、美國聯準會政策更具耐心及靈活性，以及中國政策放鬆之下，全球經濟成長率可能在今年第 1 季已經觸底。

但是，即使美國周期指標或全球經濟概況，能夠出現適度的改善，摩根士丹利依舊在結論說：「我們的市場周期指標和機率指標非常明確—從擴張到衰退的轉折即將到來。」