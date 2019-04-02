台股盤前—連假前偏多格局未變 美股續收漲有利指數表現

台股昨 (1) 日在鴻海領軍下上攻，一度衝上波段高點 10735 點，惟午盤後獲利賣壓出籠，終場僅小漲 1.59 點，以 10642.63 點作收，成交量 1530.57 億元。法人指出，清明節連假將至，但在台股偏多格局未變之下，預期指數向上正向表現機率較高，現階段將以個股表現為主。

美股周一收漲，由於美國與中國製造業數據樂觀，緩解投資人對全球經濟成長放緩的疑慮。道瓊工業指數、納斯達克指數與標普 500 指數均有超過 1% 的漲幅，而費城半導體指數則上漲近 2.5%，在美股全面齊漲下，可望激勵台股今日續攻高。

上市櫃公司去年第 4 季單季獲利出現季減 38％、年減 36％情況，但去年全年仍寫下稅後純益共達 2.19 兆元的歷史次高紀錄，且有 83 家公司每股純益超過 1 個股本。法人指出，美中貿易戰若能持續好轉，今年獲利將有望呈現逐季向上。

市場焦點方面，鴻海受惠去年第 4 季獲利表現亮眼，加上外資調高其目標價至 90 元以上，激勵昨日跳空大漲，終場以漲停價 80.8 元作收，創波段新高，市值也突破 1.12 兆元大關，重返台股市值第二大位置。

大同集團旗下 8 家上市櫃公司財報全數出爐，以華映、綠能及尚志半導體營運狀況最差。3 家企業的負債比均超過三位數，綠能與華映淨值均轉負，綠能將在 5 月 2 日下市，華映則將在 5 月 13 日下市，2 家公司下市後，將有 31 萬股東受影響，使其手中股票成廢紙；而尚志負債金額與負債比高得驚人，將成為大同集團下一個隱憂。

據日媒指出，日本顯示器 (JDI) 預計本周公布投資對象，宸鴻 TPK-KY、淳安、富邦集團及中國國營基金絲路基金、中國嘉實基金將入股 JDI，形成「台日中聯盟」，搶攻未來 iPhone 的 OLED 面板大商機。

國泰證期分析師蔡明翰指出，清明節連假將至，但在台股偏多格局未變之下，預期指數向上正向表現機率較高。現階段以個股表現為主，在個股快速輪動下，若股價一旦漲多，仍應適度減碼審慎因應，短線可留意手機與 5G 等題材族群。

