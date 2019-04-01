【日盛投顧】短線壓力漸增 中線多方不變

◆盤勢分析

1. 週一台股早盤在 2317 鴻海走強帶動下，指數一度上漲逼近百點來到 10735 點附近，並創近六個月新高，但 12 點過後 2330 台積電壓回到平盤附近，包含台塑四寶亦有賣壓，指數回到平盤附近整理，終場指數小漲 1.59 點，以 10642.63 點作收，成交量為 1533.45 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：帶量黑 K，短線有壓。

（2）、均線：維持多頭排列，中多持續。

（3）、技術指標：KD 呈現短線背離，有回檔壓力。

3. 櫃買指數表現相對大盤強勢，盤中雖有震盪，但仍屬穩定，終場指數上漲 0.46 點，來到 140.03 點，漲幅 0.33%，同樣創六個月以來新高，主要權值股 6488 環球晶、5347 世界、8299 群聯、6147 頎邦等走強，抵銷了 3105 穩懋的回檔的壓力，目前成交量仍屬穩定，但要續強，則須補量。

4. 三大法人合計買超 145.46 億元：外資買超 93.07 億元、投信買超 9.12 億元、自營商買超 43.27 億元。

高殖利率股、蘋概、PCB、IC 設計等走強

1. 蘋概：受惠於蘋果手機增產 2000 萬支帶動，加上 2317 鴻海 2018 年第四季三率雙升，表現優於市場預期，外資調高目標價，相關蘋概股如 2474 可成、3406 玉晶光、6269 台郡、4943 康控 - KY 等走強。。

2. 矽晶圓：6488 環球晶 2018 年獲利破紀錄，今年第一季業績續強，並預計配發 25 元現金股利，殖利率約為 7%，帶動股價走強，6182 合晶預計配息 2.5 元，殖利率約 6.6%，股價雙雙走強。

3.PCB：ABF 基板供需吃緊， 3037 欣興續漲；2367 燿華與 2313 華通受惠於蘋果增產，股價轉強；4909 新復興在 5G 需求帶動下，股價逼近前高。

4. 散熱: 3324 雙鴻前兩個月獲利 1.16 元，相較去年轉虧為盈，市場預估第一季獲利有望創六季度以來新高，6230 超眾配息 4.7 元，殖利率 3.6%，首季業績有望優於去年同期，股價止穩。

5.IC 設計: 2458 義隆電 2018 年 EPS4.16 元，預計配息 5 元，市場預期今年有望打入華為供應鏈，股價走強；6462 神盾受惠於三星 A 系列中階機有望再添新兵，股價沿五日均線走揚；3527 聚積 mini LED 搶攻高階電視市場，拉貨回溫，股價續強；8299 群聯看好 NAND 本季回溫，股價轉強。

6. 生技：生技業擁政策性利多，4164 承業醫辦理私募，股價走高；4109 穆拉德加捷去年轉虧為盈，股價漲停。

7. 工具機：1590 亞德客 - KY 今年董監改選，業績力拼營收獲利雙成長，股價續強；帶動 2049 上銀走揚。