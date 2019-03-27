印度大選對股市影響有限 瑞士信貸：建議逆向操作

印度國會大選，將於 4 月登場；瑞士信貸股市策略師 Neelkanth Mishra 預估，大選結果對當地股市影響不大，建議採取逆向操作，若出現拋售，就買進；大幅上漲，就賣出。

近期印度與巴基斯坦的緊張情勢，使莫迪政府支持率大增，其所率領的執政聯盟，有機會在 4 月國會大選中，拿下最多席次，甚至逼近過半。

Neelkanth Mishra 今 (27) 日接受 CNBC 採訪時表示，觀察印度 Sensex 和 NIFTY 50 指數的歷史資料可發現，過去 6 次選舉結果，對其影響並不大。

Mishra 指出，本次大選不會對印度股市，造成太大影響，「或許會有些波動，但無論市場表現如何，我都會反其道而行，若出現恐慌性拋售，我就買進；出現大幅飆升，我就賣出。」

Mishra 說，印度的民調結果，準確度偏低，且「不準確性」還持續攀升，實際選舉結果，變數仍多。

投行高盛本月發表報告，稱莫迪領導的印度人民黨 (Bharatiya Janata Party)，可望於 4 月國會大選中，拿下最多席次；此外，莫迪政府所推動的經濟改革與貨幣寬鬆政策，有助吸引外資，帶動股市走揚，故將印度股票評級，調升至「增持」。

高盛報告強調，外資正持續回歸印度，主因在於，市場預期，大選結束後，印度政府將更為穩定，股市獲利也會隨之成長。

Investing.com 報價顯示，印度 NIFTY 指數今日收跌 0.33%，至 11445.05 點。