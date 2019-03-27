高盛看好印度股市再漲近9% 喊買金融、工業類股

投行高盛看好印度股市表現，預估未來 12 個月內，印度 NIFTY 指數可望較當前水準，再漲近 9%，金融、工業類股，前景看俏。

印度國會大選，將於 4 月登場，高盛報告預估，印度總理莫迪領導的印度人民黨 (Bharatiya Janata Party)，可望拿下最多席次；此外，莫迪政府所推動的經濟改革與貨幣寬鬆政策，有助吸引外資，帶動股市走揚，故將印度股票評級，調升至「增持」。

高盛報告強調，外資正持續回歸印度，主因在於，市場預期，大選結束後，印度政府將更為穩定，股市獲利也會隨之成長。

高盛分析師 Timothy Moe 今 (27) 日接受 CNBC 採訪時表示，印度的宏觀經濟有所改善，上市企業獲利表現優異，這些因素，都有助激勵股市上漲。

高盛報告給予印度國家銀行 (State Bank of India)、印度工業信貸投資銀行 (ICICI Bank)「買入」評級，並看好 Larsen & Toubro、汽車製造商 Ashok Leyland 的股價表現。

2019 年以來 (截至 3 月 26 日)，印度 NIFTY 指數累計上漲約 5.7%；高盛預估，未來 12 個月，該指數可望攀升至 12500 點，較當前水平高出約 8.85%。