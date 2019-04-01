歐股盤前─陸3月製造業PMI回溫 指數期貨走揚

中國 3 月製造業採購經理人指數 (PMI)，重返榮枯線之上，並創 2012 年以來最大單月漲幅，市場對全球經濟成長趨緩的疑慮，略有緩解；今(1) 日歐股盤前，指數期貨走揚。

台北時間週一下午 2 點 42 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.49%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.19%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.60%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.73%。

截至發稿，上證綜指上漲 2.51%，深證成指上漲 3.59%；南韓 Kospi 指數上漲 1.32%，日經 225 指數上漲 1.43%；台股收漲 1.59 點，至 10642.63 點。

中國 3 月製造業採購經理人指數，從 2 月的 49.2 升至 50.5，不僅回到榮枯線之上，亦創 2012 年以來最大單月漲幅，市場對全球經濟成長趨緩的疑慮，略有緩解。

第 8 輪美中高階貿易談判，3 月 29 日於北京落幕，美國總統川普宣稱，貿易協議進展順利，當日美股收高；總結美股 2019 首季表現，創近 10 年來最大單季漲幅。

標普 500 指數首季漲幅達 13%，創 2009 年以來新高；道瓊指數首季上漲 11%，那斯達克指數首季上漲 16%，費城半導體指數首季上漲逾 20%。

英國首相梅伊的脫歐協議，3 月底於國會 3 度闖關失敗；為化解脫歐僵局，英國國會週一將舉行第 2 輪指示性投票，選出最受支持的替代方案。

假設週一的投票，無法通過任何替代方案，可能會讓英國在 4 月 12 日，走上硬脫歐一途，或再次請求延後脫歐。