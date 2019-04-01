美股盤前─中國數據強勁 貿易協商進展 道瓊上漲逾190點

中國工廠新訂單上升，並再度徵人，一反近來下滑的趨勢，提供了美國股市利多。

週日，中國政府數據顯示 3 月製造業採購經理指數 (PMI) 上升至 50.5，2 月為 49.2。該數據高於 50 代表較前一個月成長。

去年底，中國工廠成長反轉，分析師預估此一趨勢將會持續。但今日公布的數據，却優於預期。

本週，中美貿易協商將於華盛頓恢復進行，投資人亦感到樂觀。

週一，英國國會將針對梅伊首相的脫歐協議替代方案進行第二輪投票。此次投票不具有約束力，但將有助國會議員解決問題。

全球股市方面，盤前交易中，美國指數期貨大幅上揚，道瓊指數上漲逾 190 點。

歐洲股市於早場交易中，亦上漲。德國股市上漲逾 1%。

亞洲股市今日收高。香港恆生指數上漲 1.76%。

上週五，第一季最後交易日，華爾街表現強勁。道瓊工業平均指數與 Nasdaq 均收高 0.8%，S&P 500 上漲 0.7%。

今年第一季，S&P 500 大漲 13%，創 2009 年以來表現最強勁的一季。

經濟數據方面，台北時間 20:30 美國將公布 2 月零售銷售。

台北時間 22:00 供應管理協會 (ISM) 將公布 3 月製造業指數。