紐西蘭總理阿爾登訪中 將討論華為5G議題

紐西蘭總理阿爾登 (Jacinda Ardern) 在週一 (1 日) 表示，希望在這次會晤中與北京政府進行對話，就紐西蘭情報機構拒絕中國電信巨頭華為的 5G 行動網絡設備進行討論。

阿爾登正在中國進行為期一天的訪問，預計將於今日會見中國國家主席習近平和國務院總理李克強。阿爾登在會談前受訪時表示，她將列出紐西蘭在針對華為事件的決定中將遵循的程序，並指出此事沒有受到任何政治或外交影響。

「這是一次對話的機會，來討論迄今為止的流程以及目前的狀態。」阿爾登說道，並補充表示，一些媒體報導稱華為在新西蘭被禁止是不正確消息，「顯然，紐西蘭地區存在華為產品，這只是 Spark 紐西電信所帶來的 5G 相關的應用。」

近期來紐西蘭與中國的關係處於緊張狀態。該政府曾公開表達了對北京政府在南太平洋地區日益增長影響力的擔憂，據先前報導，該國拒絕了中國電信巨頭華為該國 5G 行動網絡建設提供設備。上個月，中國推遲了在紐西蘭的一次重要旅遊活動，就在紐西蘭表達了對中國在太平洋地區影響力增長擔憂的幾天之後。

阿爾登承認與中國的關係存在復雜性，不過她駁斥了紐西蘭及其最大貿易夥伴之間存在裂痕的擔憂。阿爾登表示，她也期待能在此次會晤中討論到自由貿易協定的升級。在 2008 年，紐西蘭與中國簽訂了自由貿易協定，成為第一個與中國簽訂的西方國家，這個協定也讓中國成為紐西蘭最大的商品出口貿易夥伴。

澳洲和美國等盟國已明令禁止電信運營商使用華為設備，但阿爾登表示紐西蘭將獨立做出決定。「我們的決定是由依據紐西蘭「電信攔截能力和安全法案」(TICSA) 作出的，不是由五眼聯盟 (Five Eyes) 所制定的。正如我之前所說，我們沒有被任何人遊說。」