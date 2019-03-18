紐西蘭清真寺遭血洗 恐怖分子玩轉社交媒體？

上週五紐西蘭南島基督城發生一起恐怖攻擊事件，一名槍手在該城的兩座清真寺中開火，造成 50 人喪生，並透過社交媒體進行直播，可說是該國近代以來最嚴重的恐攻事件。

針對屠殺事件的直播，紐西蘭總理 Jacinda Ardern 表示，她將要求社交媒體交代為何允許槍擊案過程中的直播，並交針對社交媒體上直播訂進行更多的討論與規範。「這個問題我將直接與臉書進行討論。」Ardern 說道。

臉書表示，在槍擊事件發生後的 24 小時內，已經刪除了全球 150 萬支影片，其中有 120 萬支在上傳過程中被封鎖。此外，其他經過編輯的影片版本即使未含有血腥內容也將會被移除。

針對此事件，地緣政治戰術分析副總裁 Scott Stewart 認為，臉書及其用戶應該在發現網路中激進活動時盡快發出警告。「通過社交媒體，以及今天的網路，基本上恐怖主義分子自己就可以成為媒體，當然，還需要做更多努力，試圖將這種能力從他們身上移開。」

Stewart 表示，一直以來恐怖主義分子透過大眾媒體來傳播他們的思想訊息，而網路平台的進步使他們的傳播變的更加容易。「人們應該要做的是，在看到相關事件時，大聲地去回報。不讓媒體平台成為激進人士在社交媒體、聊天室甚至現實生活中報導激進主義的工具。」他也補充表示:「我認為每個人都有一點共同的責任。」

目前也有許多人呼籲臉書採取更多措施來打擊網絡極端主義或是犯罪影片的傳播。據報導，臉書也計劃建立自己的人工智慧晶片，以幫助公司更快地過濾違反臉書服務條款的影片。