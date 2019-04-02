〈機構報告〉全球微型LED顯示器市場預計將在2025年達到211.29億美元

據市場分析公司 Zion Market Research 的研究報告顯示，受惠於更亮更節能顯示器需求的成長，全球微型 LED 顯示器市場在 2025 年預計將達到約 211.29 億美元，2019 年至 2025 年之間的複合年增長率 (CAGR) 約為 86.4%。

通過微型 LED 陣列，微型 LED 顯示器能提供更高的對比度和效能。它採用氮化鎵 (GaN) 技術原理，提供卓越的亮度，甚至比 OLED 顯示器更亮。與傳統 OLED 顯示器相比，微型 LED 顯示器提供 30 倍的亮度和效能，反應時間也更快。

微型 LED 顯示器市場在全球商仍處於新興狀態。尺寸小且具有優異視覺效果的微型 LED 顯示器需求在全球範圍內蓬勃發展。報告中顯示，全球顯示器製造商選擇微型 LED 解決方案來改善消費者體驗，微型 LED 顯示器的高畫素分辨率能帶來更加獨特的圖像品質。此外，對顯示器尺寸減小的需求更有助於微型 LED 顯示器市場的發展。然而，對軟性和可折疊式顯示技術的需求成長在某程度上阻礙了微型 LED 顯示器市場的擴張。

從應用方面來劃分，微型 LED 顯示器市場分為 VR 裝置、AR 裝置、智慧手機、智慧手錶、平板電腦、電視等等。其中，受惠於商業上的發展，微型 LED 智慧手錶市場預計將在未來將迅速成長。另一方面，由於智慧手錶、智慧手機和平板電腦對微型 LED 顯示器的需求旺盛，預計在未來幾年內，消費性電子部門將佔據更高的市佔率。

按地區來看，亞太地區的微型 LED 顯示器市場預計將在未來幾年迅速成長，新興經濟體正致力於以微型 LED 顯示器取代傳統的 LED，例如印度和中國。北美地區由於有著許多領先的微型 LED 顯示器製造商，該地區在 2018 年微型 LED 顯示器市場占有最大市占率。該報告中指出，美國預計將持續主導這一區域市場，該地也是眾多知名市場參與者的企業總部，如蘋果、Oculus VR、VerLASE Technologies、Lumiode、Uniqarta 等。