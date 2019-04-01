臉書VR、類載板與COF等均有新斬獲 臻鼎-KY今年營收與獲利可望創高

PCB 大廠臻鼎 - KY(4958) 受惠於各領域均有斬獲，例如臉書最新 VR 裝置的軟板由其供應、類載板獲得陸系品牌手機大廠新採用等，董座沈慶芳對於今年展望趨向樂觀，並強調，即使今年大環境不佳，但對臻鼎 - KY 來說，今年不論營收還是獲利都力拼成長，且預計自第二季起營收可望維持年增趨勢。臻鼎 - KY 產線多元，包括 PCB 硬板、軟板、軟硬結合板、載板，甚至 COF 封裝用基板等，該公司布局新領域也多有成效，如打入 AR、VR 領域，在汽車板也有新客戶，主要供應軟板和硬板，另外 5G 天線用軟板，不論 MPI 或是 LCP 臻鼎 - KY 也都到位甚至出貨，此外，目前市場最夯的 COF 封裝用基板也已經送樣給兩三家客戶進行認證中，用於手機端，上述新領域，對臻鼎 - KY 來說，今年也都會有業績貢獻度，並成為拉動該公司今年業績與獲利成長的動能。



此外，若有新廠區的擴建，向來代表的是臻鼎 - KY 一個新年度的營收成長來源；臻鼎 - KY 的深圳廠，第二園區，廠房今年完工；秦皇島有一個廠商，將投入類載板生產，預計今年投產，至於淮安廠，則是未來五六年擴產基地，第三棟建物今年完工。



就大環境來看，沈慶芳坦言，今年看來比較差，但臻鼎 - KY 新訂單頗多，因此營運仍具備成長動能，且公司是台股中，目前外資持股比例最高的，超過九成，比台積電的七成多高，而臻鼎 - KY 今年資本支出約百億元新台幣，低於去年，此外，沈慶芳也透露，為持續追求成長，購併或許會是今年另外一個選擇。最後針對市場多次傳出，臻鼎 - KY 有意收購嘉聯益新購的觀音廠，此事則遭到臻鼎 - KY 官方嚴重否認，表示絕無可能。