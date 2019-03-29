〈臻鼎營運展望〉今年可望逐季成長 Q3底月營收可望正成長 將續投資推動業績走揚

PCB 廠臻鼎 - KY(4958-TW) 今 (29) 日召開業績發表會，在全球景氣今不明朗下，董事長沈慶芳指出，去年資本支出達到 126 億元，今年仍將繼續投資、努力維持營運成長格局；儘管前 2 月營收仍是年減，不過臻鼎對後市仍樂觀，預期可逐季成長，法人則估，臻鼎月營收最快第 3 季底可轉為正成長。

臻鼎今年 1 月營收年減 38.02%，2 月年減 9.84%，累計 1-2 月營收 121.11 億元，年減 29.65%，不過臻鼎對營運前景仍樂觀看待，並認為營收年衰退幅度將逐步縮減，且可望逐季成長，法人也預估，臻鼎月營收最快在第 3 季底可以轉為正成長格局。

去年，臻鼎生產的軟板產值全球第 1 ，占全球市場約 25%，在產品逐漸拓展至硬板、軟硬結合板、HDI、類載板、汽車板及最新的 COF 等產品，產產值逐漸提高，軟板產值占臻鼎營收比重則相對下降，沈慶芳說，臻鼎將努力維持總體營收成長。

臻鼎今天公布去年財報，去年營收 1179.12 億元，年成長 7.94%，創歷史新高，毛利率 22.1%，年增 5.77 個百分點，稅後純益 84.48 億元，年增 63.32%，創下歷年新高，每股純益 10.5 元。除在 PCB 軟硬板擴充投資生產，沈慶芳指出，臻鼎也投資碁鼎公司生產 IC 載板，設廠中國大陸，連目前市場最熱門的 ABF 載板也有能力生產。

沈慶芳表示，預估 5G 將全面進入商業化應用，時間點應在 2022 年，但臻鼎目前也已布局開發陣列天線、FPC 天線、射頻模塊、天線與傳輸線一體化 FPC、伺服器應用。

同時，對於台 PCB 廠包括臻鼎、華通 (2313-TW)、景碩 (3189-TW) 等廠都積極開發的類載板製程，法人提問，是否在蘋果手機產品之外有新應用，沈慶芳表示，臻鼎類載板的確有在原客戶手機應用之外，出貨給新客戶、新應用。