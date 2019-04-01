華航名古屋貨運首航 擴張貨運版圖再下一城

中華航空 (2610) 自 3/30 起開闢日本名古屋貨運航點，採 B747-400F 全貨機飛航，每週兩班 (四、六)，新航線從台北飛往洛杉磯、舊金山，回程串飛名古屋返台之模式營運，不僅提升航網營運彈性，更為貨運飛航版圖擴張再下一城。名古屋中部國際機場(NGO) 位於日本愛知縣常滑市，為名古屋與中部地區主要的聯外門戶，擁有日本國內航線與國際航線綿密的航空網絡。目前名古屋飛航貨機航班甚少，多數貨物皆須轉運至東京及大阪方得出口。華航開航名古屋定期貨機，將有利於中部、名古屋附近製造業者直接出貨，減少將貨物運送至其他鄰近機場之內陸運輸成本。

華航在國際航空貨運表現站穩領先地位，依據國際航空運輸協會 (IATA) 統計資料，2017 年國際航空貨運重量，華航承運約 146.2 萬噸貨量，較 2016 年成長 10.3%，排名全球第 7，載貨量達 57.41 億延噸公里，較前一年成長 8.9%，排名前十大。而華航 2018 年貨運營收 497.49 億元，較 2017 年同期增約 15%。

華航藉由 777 與 A350 客機腹艙搭配貨機機隊運能，深耕區域市場並優化歐美與亞洲間緊密運輸，加強與聯航及國際性大型貨運代理商合作。