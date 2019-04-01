華爾街日報（WSJ）報導指出，2019 年第 1 季透過首次代幣發行（ICO）募得的資金約 1.18 億美元，比去年同期募得的 69 億美元少了 58 倍。報導引述律師兼顧問 Joshua Ashley Klayman 的話指出，儘管 ICO 本身可能會消失，但數位證券市場不會消失，因為證券型代幣發行（STO）愈來愈受到全球民間部門和監管機構的關注。

華爾街日報引述 ICO 分析網站 TokenData 所提供的資料報導，由於監管機構針對未遵循法規的 ICO 採取行動，再加上去年加密貨幣市場普遍呈現空頭市場，導致投資人被嚇壞了，進而影響到 ICO 市場規模。

最新一例發生在 2 月，當時美國證管會（SEC）指控加密公司 Gladius Network 在銷售未經註冊的證券。

就在上個月，創投公司 Future Perfect Ventures 的創始合夥人 Jalak Jobanputra 也指出，風險投資的價值已深深受到加密貨幣空頭市場影響。

TokenData 自 2017 年以來所追蹤的 2,500 個 ICO 項目中，僅 45% 的項目成功籌得資金。此外，華爾街日報還引述 TokenData 的資料指出，在這些成功進行 ICO 的項目所發行的代幣中，僅 15% 的目前交易價仍高於最初發行價，代表其他都已跌破發行價。

在美國，投資人在代幣銷售面臨靠著拼湊而成的監管環境。懷俄明州在 2 月通過區塊鏈代幣化相關法案，而德拉瓦州則在 2017 年 9 月通過類似的法律。

ICO 籌資市場冷卻在近期也頻頻出現案例。例如一家名為 Sponsy 的區塊鏈新創公司因籌資狀況不佳而取消 ICO，該公司的創辦人上周試圖在拍賣網站 eBay 上以 6 萬美元賣出整家公司。

這篇文章 【年比萎縮 58 倍】STO 市場崛起之際今年首季 ICO 僅籌得 1.18 億美元 最早出現於 區塊客。

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