奧地利電力公司 Wien Energie 推 DLT 電動汽車充電

奧地利最大的能源供應商 Wien Energie 日前宣佈將推出基於分佈式帳本技術（DLT）的電動汽車充電。

根據官方說法，Wien Energie 正與區塊鏈技術公司 Riddle＆Code 密切合作，並在維也納試行一個「結合安全機器識別」的電動汽車充電站。據了解，該機器主要提供「不變性數據接口」，旨在串通整個電源供應鏈，其中包括：智能電錶、生產商和消費者。

Wien Energie 預計，該充電站雖仍處於初始階段，但已能落實「實時結算交易」，一旦通過技術驗證，系統將在 2019 年的最後一個季度開始正式推行。

早前，奧地利研究推廣總署（FFG）在維也納城市開發區 Viertel Zwei ，協同奧地利技術研究院 (AIT)、 Wien Energie 和 Riddle＆Code 聯合開展以城市優化為目標的區塊鏈研究項目「P2PQ – Peer2Peer im Quartier」。

Wien Energie 為此表示，區塊鏈電動汽車充電站也將會是 P2PQ 項目的一部分，並將在實驗最終階段評估民眾使用結果、驗證商務案列，同時對未來概念給予適當的建議。

另外，全球間已有多家能源公司持續在試驗區塊鏈技術。今年 3 月初，英國能源公司 OVO 通過旗下網格技術公司 Kaluza 投資區塊鏈新創公司 Electron，助其開發去中心化技術應用市場，加速智慧電網的發展腳步。

不久前，美國電力公司 Ameren 對外透露將與加拿大軟體工程和解決方案公司 Opus One Solutions 探討區塊鏈技術的潛在用途，旨在為能源交易市场提高供需比例。

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