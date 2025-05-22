台幣暴升加上美債崩跌！台灣投資人砸逾2.2兆投資狂買美債ETF 光是5月就慘虧12%

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-05-22 16:30

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數據顯示，台灣投資人過去幾年瘋狂投入美債 ETF，注資約 730 億美元，但光是 5 月就面臨 12% 虧損，而台幣近期強勢升值加上美債下跌形成「完美風暴」，恐引發更大規模贖回潮，對市場造成進一步衝擊。

《金融時報》報導，根據《經濟學人》雜誌今年稍早發布的半年度大麥克指數，在 58 種貨幣中，台幣對美元被低估了 58.8%，是所有貨幣中被低估程度最嚴重的。這種偏離情況已持續多年，並在過去十年間達到驚人水平，但台灣投資人非但未將此視為警訊，反而在海外資產上大舉投資，天真地期望台幣貶值能夠持續。

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5 月 5 日，台幣幣兌美元匯率創下 1988 年以來最大單日升幅紀錄。根據美國財政部最新年度統計數據，台灣持有的美債和其他證券總額接近 8000 億美元，幾乎與台灣本身的 GDP 規模相當。

隨著台幣急升和美債大跌，不僅台灣壽險業陷入困境，大量散戶也面臨龐大損失。根據中國信託投資部門主管張勝原 (Ryan Chang) 估算，考慮到美國債券名目損失和台幣升值帶來的貨幣損失，台灣投資人本月平均已承受約 11-12% 的損失，像是規模最大、歷史悠久的元大 20 年以上美債 ETF，自 4 月初以來市值已縮水 13%。

值得一提的是，台灣擁有全球相對較大規模 ETF 產業地區之一。根據道富銀行數據，截至 2024 年底，台灣金融機構發行的 ETF 所管理的資金規模已達到 1960 億美元，占整體投資基金資產的比例高達 66%，在全球名列前茅。換算下來，台灣民眾平均每人持有將近 8400 美元的 ETF，其中又以債券 ETF 所占的比例最高。

2018 年，台灣政府曾試圖抑制寶島債券 (Formosa bonds) 市場，而為繞過寶島債券持有上限，當地投資業培育了「寶島 ETF」生態系統，這些在台灣本地上市的工具轉而購買美元債券。由於這些技術上被歸類為本地股票，它們避開了上限限制，但底層證券仍主要是美債。

這項策略受到台灣法人跟散戶的追捧，根據晨星數據，2019 年至今年 1 月間，台灣投資人買入 730 億美元美債 ETF，主要投向 20 年期以上美債基金以及長期公司債。截至 3 月底，全台灣固定收益 ETF 類股價值為 940 億美元。

但如今，台灣投資人已經不再熱衷於這些。晨星數據顯示，從 2 月和 3 月開始撤資共 11 億美元左右被提取，不過晨星目前僅有台灣八分之一債券 ETF 的 4 月數據，但光是這些基金就出現 11 億美元的淨流出，顯示在 5 月台幣匯率大幅波動之前，投資人已經開始在贖回，且贖回潮正在加速，4 月淨贖回 8.17 億美元，高於 3 月的 5.04 億美元和 2 月的 1.92 億美元。