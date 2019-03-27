規避風險 投資的不可或缺要素

近幾日，投資人緊盯著新聞標題，為市場的某些觀點 -- 如殖利率曲線倒掛，頭痛不已。

北方信託財富管理公司投資長凱蒂 (Katie Nixon) 說，投資人花太多時間，惦記殖利率曲線倒掛，却很少想到 2019 年股市的最大變數 -- 通貨膨脹重返。

她說：「如果我們誤判了通貨膨脹，恐將開始寫下敗筆，股市將會出現問題。」她說，投資人對通貨膨脹展望，大多良好，但央行官員則在應付通貨膨脹偏低的問題。

投資人必需正確了解通貨膨脹，她說。她建議投資人要注意經濟數據，也需關注企業對物價上漲的看法。

根據 Investopedia 網站指出，高通貨膨脹期間對價值股屬利多，對成長股則不利。對企業而言，物價突然上漲，最難承受，因為得花幾季時間，才能將上漲的物價轉嫁給消費者。

關於 2019 年，凱蒂預期 S&P 500 今年將能收高，中國致力推升經濟成長，將能拉抬全球經濟。但這一年的股市也難免震盪，投資人得繫好安全帶。

她預期今年的股市僅會有正常的波動，因為預期 Fed 的立場將非常鴿派，經濟會出現低成長與低通貨膨脹。

在這種情況下，股市若回檔 5% 或 10%，完全屬正常。但下跌約 20%，就非屬正常，投資人可能連想到聖誕夜的大跌走勢，該跌勢自 9 月 20 日所創收盤高點大跌了 19.8%，跌勢駭人。

未來幾天走勢可能震盪，並不意味投資人應驚慌出場。她說：「我認為過去幾個月，給投資人上了謹慎的一課。過去幾個月，投資人出場的可能性非常高，結果錯過了亮麗的漲勢，創傷了報酬率。」

她說，她用一項簡單的策略，協助客戶度過了假日的波動期間及去年的震盪走勢。這項策略是：「要為無可避免的波動做好準備，就是確保在投資組合中，持有足夠的控制風險資產，如此才能續抱股票。在 2018 年 12 月的下跌走勢期間，投資人依賴的就是現金與高品質債券。」

她說：「在市場艱困期，現金與高品質債券，才能讓投資人守住江山，才能讓投資人避免將股票賣在低點。」