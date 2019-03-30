ETN、ETF傻傻分不清楚？一張表格超級比一比

去 (2018) 年中金管會開放符合一定條件的證券商可發行 ETN(指數投資證券)，但不少投資人對於指數投資證券 (ETN) 與指數股票型基金 (ETF) 的特色與差異，搞不清楚，隨著今年 4 月底即將有多檔 ETN 掛牌上市，投資人可要先做做功課。

所謂 ETN 的架構類似遠期契約概念，是一種未來支付的承諾，ETN 是以發行證券商的信用為擔保，發行不限資金用途的 ETN 商品，商品到期時，券商給付給投資人的報酬，需以商品發行當時宣告追蹤的 ETF 表現為報酬，ETN 是在證券交易市場交易，且投資人申購、賣回均以現金支付的有價證券。

金管會官員解釋，舉例來說，券商發行 5 年期追蹤台灣 50 的 ETN 商品，募集到新台幣 50 億元，但這 50 億元不限資金用途，也就是說，不一定要用來投資台灣 50 成分股或台灣 50，券商可把 50 億元作為其他用途使用，但是，當 5 年到期後，券商要給付給投資人的報酬，卻必須是這 5 年期間台灣 50 的表現報酬。

富邦證券金融市場部資深副總吳仁傑則表示，ETN 與 ETF 基本上都是追蹤指數表現，相關稅費皆低廉，亦同樣採集中市場掛牌交易。

吳仁傑進一步指出，不同點則是，ETF 有規範需持有追蹤指數的成分股，而 ETN 商品設計本質上並不需要實際持有成分股，但因其價格表現完全連結其對應指數的報酬表現，且無追蹤誤差，因此基於穩健經營與風險控管考量，目前發行 ETN 的券商仍多採行持有所發行指數相對應的成分股，來進行相關的避險與操作。

同時，ETN 設計上多不配息，而是採取將息值直接滾入指數再投資，因此指數表現連貫，可清楚呈現該指數成分股的報酬。

ETN 限制不得當沖、信用交易、借券、零股交易；不得做為權證標的及擔保品、定期定額、綜合交易帳戶；外陸資不得買賣等。

首批 ETN 包括元大證券、富邦證券、元富證券、群益證券、統一證券、兆豐證券、華南永昌證券以及凱基證券等皆申請指數資格認可，最快在 4 月底掛牌上市，除提供投資人更多樣化投資工具外，同時增加證券商新種業務的發展。