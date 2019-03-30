熱門股—聯合再生去年Q4轉盈 周漲逾1成收復年線

太陽能大廠聯合再生 (3576-TW) 受惠去年第 4 季太陽能三合一提列的負商譽，使稅後純益達 14.32 億元，成功單季轉盈，帶動近期股價走勢凌厲，已連續 6 個交易日收紅，本周更一舉收復 5 日線、月線與年線，站回 10 元票面價，股價周漲幅逾 1 成。

聯合再生去年 10 月完成合併，由新日光、昱晶與昇陽科合併更名組成，由原先的電池製造業務，轉型以模組與電站業務為主，受惠模組與系統營收上升，及電廠收入帶動，使去年第 4 季營收規模大幅攀升，季增逾 7 成，而今年前 2 個月營收規模也站穩 10 億元大關，前 2 月累計營收年增逾 8 成。

聯合再生尚未公布去年財報，但據公開資訊觀測站資料顯示，其去年全年稅後虧損為 4.68 億元，以前 3 季稅後虧損約 19 億元計算，去年第 4 季單季稅後純益達 14.32 億元，在提列負商譽帶動下，成功達到單季轉盈，也使全年稅後虧損大幅縮減。

此外，聯合再生也將跨出太陽能領域，朝儲能領域佈局，初期不會先從儲能電池製造做起，將扮演機車系統整合商的角色，推出氫能動力機車，預計最快今年第 3 季末，就可望推出等同 125cc 燃油機車動力與性能的氫能機車。

