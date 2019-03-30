〈大同集團財務危機〉華映科技請求88億元 大同、華映連帶清償 5/22將開庭

大同 (2371-TW) 集團財務風暴持續延燒，公司今 (30) 日凌晨公告，接獲記載寄件人福建省高級人民法院的 EMS 全球郵政特快專遞，判令被告華映 (百慕大)，向原告華映科技 (集團) 支付業績補償款人民幣 19.14 億元 (約新台幣 88 億元)，並要求大同、華映 (2475-TW) 必須要承擔連帶清償責任，預計將逾 5 月 22 日開庭審理。

大同公告指出，今日接獲記載寄件人福建省高級人民法院的 EMS 全球郵政特快專遞，內含記載《民事起訴狀》、《應訴通知書》、《舉證通知書》、《證據目錄》、《補充證據目錄》、《當事人送達地址確認書》、《送達回證》、《傳票》、及《告知合議庭組成人員通知書》的文件。

其中《民事起訴狀》表示請求：一、判令被告一中華映管 (百慕大) 股份有限公司，向原告華映科技 (集團) 股份有限公司支付業績補償款人民幣 19.14 億元；二、判令被告二大同股份有限公司和被告三中華映管股份有限公司，就被告一向原告支付上述業績補償款人民幣 19.14 億元承擔連帶清償責任；三、本案的全部訴訟費用由三被告承擔。

此外，其他文件另表示，證據交換時間為 2019 年 5 月 21 日，開庭審理時間為 2019 年 5 月 22 日，大同表示，將委任律師審慎研究上述文件，並依研究結果決定後續因應方式，以維護公司及股東權益。