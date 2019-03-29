掙愈多錢愈快樂？別傻了！與其存錢，不如好好存下「努力」

文 / 《經理人月刊》盧廷羲

多數人應該都認同，工作的一個意義是賺錢應付生活開銷，滿足需求、欲望。但你是否思考過，究竟擁有多少財富，才稱得上足夠？愈有錢，真的愈快樂嗎？

美國經濟學家理查．伊斯特林（Richard Easterlin）提出 「伊斯特林悖論」 ，他認為，只有在窮困時，增加收入才能帶來幸福。諾貝爾經濟學獎得主丹尼爾．康納曼（Daniel Kahneman）的研究也證實，年收入超過 7 萬 5000 美元（約新台幣 220 萬元）後，即使賺更多錢，也不太會改變人的快樂指數。

《花掉的錢都會自己流回來》作者、日本首位讀心師 Dai Go 從心理學、行為經濟學角度分析，

金錢與幸福感不成正比有兩大原因：人們不懂得自己「需要多少錢」以及「應該如何使用錢」。

他舉例，當你走進咖啡店，指定中杯飲料，店員不小心做成特大杯，你會產生「喝不完、很浪費」的念頭，代表你知道自己需要多少，但如果把「咖啡」換成「金錢」，得到意外之財時，卻不會嫌太多，因為我們對財富的輪廓，缺乏具體概念。

這導致，一般人的金錢觀是，錢會愈花愈少，為了避免缺錢，就得養成存錢習慣。然而，Dai Go 說，「為了儲蓄而儲蓄」只治標不治本，意義不大。他提出 「金錢螺旋理論」：

把錢投資在喜歡且與工作有關的事物上，磨練謀生技能，提升技術後，不但能賺更多錢，也因重複有興趣的事，獲得幸福感，形成正向循環。

也就是說，與其存錢，不如存下「努力」，肯投資自己，才有機會成長。 他以自身為例，由於從小喜愛讀書鑽研理論，有次念到讀心術（mentalism，具備洞悉他人思想的能力），備感好奇、加以練習下，使他成為日本首位讀心師。成名後，他常接受電視台邀約，配合節目演出，雖然賺進大筆收入，卻沒有更快樂。

Dai Go 才意識到，他的興趣其實在於閱讀，因此卸下讀心師身分，把資金、時間全花在讀書上。一年後，他在日本知名動畫網站「niconico」上成立的新知頻道，成為付費會員訂閱的前 30 名，更受邀到企業、大學擔任顧問與講師，成功開啟職涯新頁。

不過，Dai Go 強調，要啟動金錢螺旋，一個關鍵的步驟就是找出「值得投資的興趣」 。他建議，可以運用心理學上 「心流」（flow） 的概念，當作篩選標準。心流指的是做某件事情時，因為全神貫注，忘記時間流逝的狀態，在完成後人會產生幸福感。

我們可以從產生心流的瞬間，思索自己對當前行為的喜好程度。例如，太投入工作，連辦公室電話響起也沒聽到，這時即使只是任務、例行公事，因為已經產生心流，就意味著當中可能「藏」著潛在的興趣，應努力發展。

Dai Go 總結，想執行金錢螺旋並不容易，因為人們習慣優先處理眼前的事，而非思考未來發展。好比花錢投資自己，需要長期才能得到回報，我們就很可能拿錢享樂，立即獲得愉悅。所以，執行這套理念的過程，更需保持「長期視野」，才不會落入短視近利的陷阱。

結合「金錢」與「興趣」，讓工作創造財富與幸福

為解決「錢不一定能帶來快樂」與「不知道如何使用錢」的雙重困擾，Dai Go 提出 「金錢螺旋理論」，把財富投資到自身的興趣上，形成 「金錢」→「興趣」→「工作」→「金錢」 的正循環。

Step 1. 投資自我興趣

先藉由產生「心流」的狀態尋覓興趣：

工作目的很明確

工作時全神貫注

知道工作的意義

工作後立即得到回饋感

工作不難也不輕鬆在掌控之中

Step 2. 在工作上鍛鍊更多技能

把賺來的錢賦予更多「價值」：

例一：一名職棒選手把薪水拿去享樂，成績一落千丈。

例二：一名職棒選手把薪水聘請體能教練、營養師，最後成績更好。

Step 3. 提高工作難度且增加收入

不要把心力花在不相關的事情上：

例：投資大師沃倫．巴菲特（Warren Buffett）小時候會到圖書館，把書名有「投資」的書都看兩遍。

Step 4. 繼續把賺來的更多錢，投資在興趣上

買「經驗」比買物品的意義更大：

例一：工作者把薪水拿去買喜歡的手錶。

例二：工作者把薪水拿去買昂貴手錶，因為出席商務論壇時，可以與手錶界的成功人士有話題。

圖片來源 / Shutterstock

（本文經授權轉載自《經理人月刊》2019 年 2 月號，未經授權禁止轉載。）

來源：《經理人月刊》 2019 年 2 月

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