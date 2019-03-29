瑞信：經濟衰退跡象不在殖利率倒掛 而在就業市場

瑞士信貸首席經濟學家 James Sweeney 表示，試圖尋找下次經濟衰退跡象的投資人應該關注失業率的上升，而不是債券殖利率曲線和製造業的變動。

下次經濟衰退何時會出現？這個問題總是令人擔憂。最近美債市場出現殖利率曲線倒掛，也就是短期殖利率超過長期殖利率，引起市場許多關注，因為它經常被視為衰退警訊。全球製造業的疲軟也引發了擔憂。

儘管如此，Sweeney 表示，這些都還不足以構成讓人感到擔憂的理由。他週四 (28 日) 在瑞士信貸亞洲投資會議上發表演講時表示，整體勞動市場才是投資人應該關注的。

他說，「在我看來，這並不是經濟衰退的領先指標，」他指的是殖利率曲線倒掛和製造業數據。

他說，自 1980 年代初期以來，發達經濟體的失業率最低，而且由於人口結構的變化，製造業的起伏對於整體就業而言已不再那麼重要。

他說：「個人護理產業、醫療保健產業對勞動力的需求大幅增加，基本上是人們對老年人的關注需求。」「數據顯示，這些產業正在推動大量勞動力需求。」

他說，在過去的 30-40 年裡，經濟衰退的發生率已經大大降低，因為美國現在的「勞動市場的週期性」現在已經變小了。

Sweeney 指出，「當製造業和建築業占勞動市場的比率越來越少時，要達到經濟衰退的門檻就更難了。」