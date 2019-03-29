未來iPhone可以自己修？傳蘋果將放寬原廠維修政策

日前蘋果一份內部聲明稿曝光，內容指出將允許經核可的第三方維修人員檢視應用程式和部分零件。果迷們很快就能省去送回蘋果原廠維修的時間和金錢。

去年蘋果發布的一份內部文件洩露了公司部份政策，報告裡詳細描述了 iPhone 官方維修將能夠讓第三方人員診斷與維修應用程式，且用戶將不用再將產品送回原廠進行維修。

此一放寬政策，正好回應果迷們一直以來推動立法要求蘋果能讓用戶透過第三方專業維修人士修理蘋果產品的訴求。

目前，包括加州在內的十幾個州已經通過這一項立法，來支持這一政策。就連美國總統候選人，民主黨參議員 Elizabeth Warren，也公開表示支持放寬維修政策。

(圖; AFP)

專業第三方維修公司 iFixIt 認為，蘋果這樣的科技公司應該讓用戶自己或通過獨立的維修店來修理他們的手機和電腦。iFixit 表示：「這政策會讓我們所有用戶，甚至包括蘋果，都受益於維修中心所提供的服務。」

iFixit 的網站上寫道：「除了少數一些經篩選的蘋果授權維修店家外，沒有人能使蘋果設備的原裝 OEM 零件，或者蘋果保密的診斷應用和原理圖，不過依照這份文件顯示，蘋果的政策似乎朝著正確方向前進。」

對此蘋果尚未發表任何回應。