美中貿易談判進展樂觀 中方有意開放美企進入雲端市場

美中新一輪貿易談判週四 (28 日) 重啟，多家外媒報導，美中談判在各方面雖取得了一些進展，尤其本次磋商重點— 強制技術轉讓，更取得了突破性進展。

美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 和財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 抵達北京進行新一輪談判，將與中國國務院副總理劉鶴試圖達成協議，結束兩國長達一年的貿易糾紛。

外媒引述消息人士報導，中方有意開放外國科技企業進入當地雲端運算市場的機會。

消息人士稱：「中國已提出了比過去更進一步突破性的提案，包括技術轉讓，以往他們 (中方) 以前從未想過要談論，無論是在範圍或細節方面。」

消息人士稱，雙方已就簽署的書面協議的細節取得了進展，包含了強制技術轉讓、網路盜竊、智慧財產權、服務、貨幣、農業和非關稅貿易壁壘等領域，只要在核心問題上取得進展，談判就會繼續進行。

中國商務部發言人高峰表示，美中談判在各方面雖取得了一些進展，但仍有許多工作要做。

萊特海澤領導的美方貿易團隊一直向中國施壓，要求放寬對美國雲端運算和其他高科技服務提供商的限制。基於國家安全原因，中國拒絕針對雲端運算問題做出讓步，並訂定嚴格的網路安全法規。

然而，隨著談判進入最後階段，中國立場逐漸鬆動。

美方貿易團隊一直向中國施壓，要求放寬對美國雲端運算和其他高科技服務提供商的限制。(圖：AFP)

中共國務院總理李克強週一 (25 日) 會議中，允許外國雲端服務提供商試運營的提議，與會廠商有 Nvidia 、德國汽車大廠 Daimler 和 BMW 等多家外國企業。

李克強表示，北京正在考慮在自由貿易區開展「自由化試點」，向外企開放雲端運算市場。

Stifel Nicolaus＆Co 分析師 Brad Reback 表示，美國雲端服務提供商肯定會對此感興趣，並且會參與其中，但可能會謹慎看待自由貿易區特許經營權。

強制美國企業技術轉讓一直是美中貿易戰的核心問題，中國不允許授權美企在中國獨立運營的許可，但中國企業，如阿里巴巴集團控股有限公司，卻可以不受限制地在美國獨立經營。

這讓微軟和亞馬遜等尋求在中國開展業務的美國雲端提供商面臨艱難的選擇，要麼與中國企業聯合運營並將技術授權給當地合作夥伴，抑或選擇錯過在中國發展的機遇。