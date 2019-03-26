波音又遭重擊 空中巴士拿下中國350億美元訂單

中國國家主席習近平訪法期間，空中巴士 (Airbus) 獲得中國 350 億美元的訂單，對於目前正疲於應付最暢銷機型 737 Max 停飛的波音 (BA-US) 公司來說，無異又是一大重擊。

空中巴士宣布，這筆龐大的訂單包括 290 架 A320 系列窄體客機和 10 架 A350 系列廣體客機，價值 350 億美元，幾乎是法國總統馬克宏去年元月訪問北京宣稱的 2 倍。

波音公司的 737 Max 窄體客機是空中巴士 A320 的主要競爭對手，737Max 五個月內兩度墜機後，宣布 4 月 24 日前停飛；除了疲於應付停飛事件外，這家美國飛機製造商並努力應付中美貿易戰的相關影響，基本上已暫停對中國的銷售。

與此同時，空中巴士提議擴大天津生產線的生產能力。據空中巴士預估，未來 20 年中國需要 7400 架新的客機和貨機，約佔全球總需求的 20％。

空中巴士即將上任的執行長 Guillaume Faury 在新聞發布會上表示，A320 的生產將在天津和歐洲進行。

中國此次購買新客機，為 4 月即將上任空中巴士執行長的 Faury 奠定堅實基礎。空中巴士今年以來的銷量為十年來最差，前兩個月已有 103 架飛機訂單取消，僅有 4 架新訂單入帳。

據知情人士透露，中國考慮將陷入麻煩的波音 737 Max 型飛機，排除在中美正在談判的貿易採購名單之外。