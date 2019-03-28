服務才是蘋果的未來！分析師：服務部門價值或已超越iPhone部門

Piper Jaffray 分析師認為，蘋果 (AAPL-US) 服務事業的價值可能已經高於蘋果的硬體事業。

截至週二，因投資者對蘋果轉向服務業務的信心提高，蘋果股價今年漲幅 18%。蘋果週一宣布一系列付費新服務，包括 Apple TV+ (影視訂閱服務)、Apple Arcade (遊戲訂閱服務) 以及 Apple News+ (新聞雜誌訂閱服務)。

AFP

Piper Jaffray 分析師 Michael Olson 週三重申蘋果股票評級為「加碼」，且預期隨著蘋果服務業務的產品越來越豐富，本益比也會越來越高。

「我們的分類加總估值 (SOTP) 報告再次證明為何蘋果要戮力轉向服務業務，使用 comp 組平均倍數，Apple 的服務部門實際上比產品部門更有價值。」

Olson 表示，對於經常性銷售公司，使用行業估值倍數，蘋果的服務部門估值約價值 5000 億美元，相較硬體產品分部價值 4000 億美元來得高。

「我們認為，可能會有越來越多投資者聚焦服務，且 2019 財年的服務營收有上行的可能，這可望提高投資者對高利潤營收項目成長的樂觀情緒，並稍微推高本益比。」

Olson 重申蘋果股價目標價 201 美元，隱含漲幅 6%。蘋果週三收高 0.9% 至 188.47 美元。