情況正在形成 美國股市可望邁向新高點

面對美國債券殖利率曲線倒掛及經濟數據等的擔憂，許多投資人仍極力保握手鎮靜。值得注意的是，美國股市可能正邁向新高點。

下列諸多現象，值甦投資人參考：

* 全球領先經濟指標為股市的重大擔憂。

* 殖利率曲線倒掛必須密切注意。

* 由於美國多頭股市持續時間已久，擔憂已屬合理。

* 利多方面，全球央行的貨幣政策，當有助支撑股市。

* 目前的情況可能促使聯準會 (Fed) 降息。

* 隨著 Fed 降息的傳言展開，軋空行情極易發生。一旦軋空行情展開，股市便可能穾破壓力，創新高點。

* 半導體股，如美光，英特爾與 Applied Materials 此時可能聯手形成領先指標。

* 半導體股未在意不佳的基本面。此一情況往往能帶動一波新的漲勢，這波新的漲勢便可望帶動大盤創新高點。

* 大型股，如蘋果，亞馬遜，臉書與微軟，都似乎有意走高，亦可望帶動大盤創新高點。

投資人何去何從？

股價走勢與經濟指標往往相反。這種情況下，建議投資人持有績優股長期部位，但也必須持有一定數量的現金與避險部位。

投資人宜以短期交易分散風險，一旦機會來臨，則聚焦於長期持有。更重要的是，投資人不宜堅持多空觀點，宜根據新公布的數據，接受新的觀點。