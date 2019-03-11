勤美旗下璞真「碧湖畔」已售6成 今年推案量上看200億元

勤美 (1532) 旗下璞真建設之建案「碧湖畔」，去年第四季取得使用執照，8 日為成屋後首度正式公開，總經理汪家玗表示，該案開價為每坪 160 萬元，現已銷售 6 成，今年總推案量上看 200 億元，最快第 3 案「勤美之森」將在 4 月底、5 月初呈現在台中市民前，為全台罕見的大型複合型開發案。「勤美璞真碧湖畔」已銷售 6 成，全案基地面積 1281 坪，規畫為地上 26 樓建物，目前開價為每坪 160 萬元。汪家玗指出，全案多是客戶口耳相傳銷售，雖房市轉淡，從預售銷售至今房價下修約 15%，但沒有退訂戶。璞真資深經理陳文賓則表示，近年房市不景氣，確實有客戶反應房價問題，但經過溝通在房屋落成後，客戶也很滿意豪宅規劃與品質。



璞真 2019 年推案總銷約 200 億，除了「碧湖畔」4 成的成屋繼續銷售，還有外界最關注的台中「勤美之森」預計 4、5 月開始潛銷，總銷高達百億，另北市信義區永吉路案也計畫在下半年推出。



「勤美之森」被視為勤美集團代表作，預計分三期推出，第一期推出二棟地上 33 層、地下四層的住宅大樓，基地 4000 多坪，該案結合住宅、洲際酒店旗下最頂級品牌 IHG 外，還找來日本知名建築師隈研吾規畫設計博物館、教堂等，產品十分特殊，現在已經動工，預計在 2022 年完工。