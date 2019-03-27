【華冠投顧】指數量縮整理中、生技醫材紅通通

大盤趨勢》

指數在周一跳空下跌之後，由多方趨勢轉而進入橫向整理震盪，加上許多個股漲多紛紛在創高之後，出現修正而拉回，代表短線市場資金偏向換手格局，後續是否再上就看空方缺口是否能夠帶量回補。一旦缺口帶量回補，則市場在籌碼整理之後，仍有機會再次表現；相對的，如果缺口遲遲無法回補，或是大盤走的是橫向震盪整理格局，那麼後續將會持續整理到半年線仰角轉正。現階段而言，市場資金在等待美中貿易談判的最終結果，才會有明顯的方式出現，操作上仍建議以短線為主。

類股表現》

今天主流類股除生技量能較為充足之外，其餘類股的量能都稍嫌不足，由於昨天的保健美容股 6666 羅麗芬 - KY 漲停表態，今天開高雖有賣壓，但股價仍守在強勢多方之上。另外，新藥股 6472 保瑞則是早盤直接鎖住漲停，其餘個股像是 4137 麗豐 - KY、4190 佐登則是量能有升溫的現象。另外，5G 方面今天則是輪動到 8086 宏捷科、4979 華星光、3363 的上詮續強，其中宏捷科是落後補漲，而上詮則是漲多續強。

華冠投顧 鍾騏遠分析師

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