【運達投顧】強勢整理 四月上旬再走攻擊

◆盤勢分析

台股昨天上漲後今天只有小跌仍維持盤局，昨天我們說明台股在四月份還會有一波攻勢，現階段全球股市都面臨到漲多的整理所以台股順勢休息整理也是合理的，但就國際股市的結構與籌碼面的發展對台股多方有利，重點分析如下：

1. 美股這兩天止跌但走勢並不是很強以維持區間盤局看待，昨天陸股跌幅較大但今天沒有再創低點所以也是維持盤局，昨天我們說明台股在近期的整理是維持強勢還是弱勢整理指標要看南韓股市的表現，若是南韓股市跌破季線持續創波段低點那麼對亞股會有壓抑的作用，結果今天南韓股市開低後留出長下影線並沒有續弱也讓台股今天早盤的下跌馬上出現買盤，所以就國際股市的變化來看國際股市並沒有出現攻擊盤所以台股先維持區間整理，在南韓股市並沒有續弱的壓力所以台股區間盤的走勢不致於太弱勢偏向個股表現為主。

2. 對於台股後續的發展昨天做過說明，由於明天是摩台結算而外資昨天期貨多單增加 1381 口來到 5.8 萬口，外資並沒有因為盤勢不漲而大幅縮減多單水位，因此明天摩台結算台股多方仍有買盤拉高結算，但是下周面臨到清明假期因此買盤會稍有縮手也是合理的，因此預計下周台股在假期前成交量不會大幅擴增所以偏向整理走勢，但是 4/17 是台指期結算以目前外資期貨倉位仍偏向多方操作來看清明假期後台股將有機會再拉一波，所以 4 月上旬過後要留意台股整理後的攻擊訊號。

3. 現階段籌碼面對台股多方有利，因為台股 1,070 家上市櫃公司已公布股東會日期，今年融券最後回補潮將自今天 27 日展開，根據統計 27 日有 149 檔上市股票融券餘額必須全數回補，包括台積電、台化、國巨、聯詠、聯強… 等。另一波高峰期落於 4 月 3 日當天回補的股票達 252 檔，包括聯電、健策及大立光… 等。其次是 4 月 8 日的 104 檔、4 月 12 日的 194 檔，以及 4 月 19 日的 111 檔，均為 4 月最後密集回補日。目前台股融券餘額達 57 萬多張這兩年來融券餘額最高達到 60 萬張以上以目前水位來看仍屬高檔，所以未來這半個多月台股融券被迫回補的買盤對台股多方支撐有利。

4. 近期的區間盤在技術面上仍維持台股低檔有撐的偏多格局，月線 10400 點到 3/15 當天台股有 1533 億元大量的長紅的開盤價 10374 會是近期整理的重要支撐區，10400-10374 點這個位置有守台股多頭無虞，若南韓股市有機會挑戰月線則台股連支撐都不會有回測的機會，所以操作上要先從個股有低檔時先進場，之前我們低檔介紹的台揚威盛今天再創波段新高，而高價股 GIS 還有挑戰前高的機會，以此來看後續輪動的個股如宏達電台嘉碩 TPK 等可留意補量的第二次起漲機會。

運達投顧 蕭春源分析師

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