【華冠投顧】台股多空激戰中...多看少做!

昨日說: 台股量縮反彈，風險仍在! 今日在美股大漲反彈下，台股開低，一路在平盤下狹幅震盪遊走，終場下跌 16 點，以 10542 點作收，成交量 1033 億元。

盤面結構: 電子股跌 0.19%，金融股跌 0.73%，率先跌破月線，來到年線附近，傳產股漲 0.16%，OTC 指數開高走低，翻黑收最低。

大盤這三天量縮卡卡的! 周一美股大跌，台股跌，外資賣 51.8 億元，周二美股止跌，台股漲，外資賣 1.68 億元，周三美股大漲，台股卻開低收黑，外資賣 20.4 億元，外資已連三賣。今日強勢股晶彩科 (3535)，光麗 KY(6431)，宏捷科(8086)，匯鑽科(8431)，嘉裕(1417)，保瑞(6472) 以及研通 (6229) 等亮燈漲停!

台股目前多空激戰中，尚未分勝負，現階段量縮買股不好賺.. 一些股票今強明弱，或當日衝高就無力走低，真的.. 現在實在沒有必要急著拿錢去亂賭亂買! 十賭九輸啊! 浪費子彈! 現在最好策略....... 等待! 多保留現金! 多看少做! 等待大盤... 帶量突破轉強訊號出現才出手，才是最好賺的時機.... 就像當時 3/12 老師告訴大家... 大盤帶量突破壓力區再度轉強，就是進場時機點。

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