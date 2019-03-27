【華冠投顧】台股震盪個股表現!正義聯盟好股一檔接一檔-閃電俠即將創高!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 3546 宇峻、8213 志超、6147 頎邦、5371 中光電、2327 國巨。

台股盤勢分析:

煙火秀 6

台北股市早盤小跌 - 16 點開出，雖然中、小型股持續上漲『煙火秀』，但是受到台積電及金融股的壓抑；加權指數全場就在平盤下震盪，終場小跌 - 16 點作收，收在 10542 點，成交量 1033 億。

中性看待指數變化，積極的參與『煙火秀』賺錢機會!! 今天的『煙火秀』已經來到第六集，然而延續昨天三大法人的賣超，今天三大法人合計再賣 - 11 億；特別是外資今天賣超已加大至 - 20 億。不過，在外資期貨多單滿手的情況下，預料賣壓不致於再放大。因此，展望台股季底走勢… 預估短線還有挑戰 10600 點機會，至於是否會再創高；我們就觀望看待，但不過度期待。

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3508 位速、8086 宏捷科、8431 匯鑽科、6472 保瑞、4943 康控 KY、2388 威盛、4971IET-KY… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

5009 榮剛、1795 美時、2823 中壽、6290 良維、4803VHQ-KY、3038 全台… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。