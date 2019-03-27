合騏去年轉盈 擬配現金0.11元 今年搶搭政策補助 爭取訂單

合騏 (8937) 受惠美元投資收益增加，挹注 2018 年轉虧為盈，董事會通過，每股盈餘 0.11 元，盈餘擬全數配發現金，現金殖利率為 0.65%。2019 年將搶搭農委會農機補助專案，擴大爭取國內農地搬運車的銷售訂單。合騏公布 2018 年合併報表，營業收入 2 億 9,664 萬元，營業毛利 3,771 萬元，營業淨損 1,426 萬元，稅前淨利 419 萬元，全年淨利 770 萬元，每股盈餘 0.11 元，擬配現金股利 0.11 元，配發率達 100%。依 26 日收盤價 16.95 元計，現金殖利率為 0.65%。



合騏發言人沈英珍指出，2018 年本業毛利雖有改善，仍未止住營運虧損狀態，惟海外訂單以單一外幣美元計價，加上業外投資持有美元，第四季美元走強、新台幣走貶，收益幅度超越前三季，挹注全年轉虧為盈。



沈英珍表示，2018 年產品組合以休閒車 (ATV) 為主，占比約 8 成左右，但因國內法令規範限制，內銷訂單約 1 成，銷往歐美市場則占 9 成；其餘 2 成分別是農地搬運車及電動車。



合騏自 2019 年開春以來業績穩健，1 月受到季節性因素訂單調整影響，單月營收 5,204 萬元，年增 39.32%，2 月工作天期減少，營收 1,421 萬元，年減 19.27%，累計前 2 月營收 6,626 萬元，較 2018 年同期成長 20.55%。



沈英珍表示，目前訂單能見度看向半年，第一季營收表現有望優於預期，且農委會 22 日宣布擴大農機補助對象，補助經費達 8 億元，將搶搭這波商機，積極爭取國內農地搬運車訂單。