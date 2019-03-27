jpp-KY去年每股盈餘3.74元 併購及轉單挹注 估今年營收增逾30%

jpp-KY 經寶精密 (5284) 公布財報及股利政策。2018 年每股盈餘 3.74 元，擬配發 2.6 元現金股利，配發率 70%，以昨天收盤價 56.7 元計算，現金殖利率 4.58%。董事長鍾國松指出，今年三箭齊發，包括法國子公司營收併入、新增中國轉單效應及航太本身業務成長，預期今年營收及獲利將優於去年。法人估，經寶今年合併營收年增逾 30%，創新高，每股盈餘 5 元以上。經寶聚焦在三大領域的發展，分別是航太新廠、機電整合與泰國 4.0 新商機；航太方面，經寶為東南亞最大的客製化精密金屬加工廠，擁有 AS9100、Nadcap 等多項航太國際認證，現為 Airbus(空中巴士)及 Boeing(波音)駕駛艙航電系統機構件的供應商。



經寶 2018 年營收為 12.18 億元，稅後淨利為 1.47 億元，每股稅後盈餘 3.74 元；鍾國松指出，去年獲利略減主要為毛利率較好的數位加值儲值機因菲律賓稅率關係導致行銷策略改變，這部分營收就減少 2 億元，也使全年毛利率由前一年度的 35.6% 降至 33.87%。



經寶於 2018 年 12 月收購完成法國 Agiliteam 集團的兩家航太精密零組件 ADB 及 LUTEC 公司，2019 年開始併入子公司營收，使得營收逐步走高，今年前 2 月營收 2.42 億元，年增 25.1%。



鍾國松指出，看好今年整體業績的成長性，將三箭齊發，包括上述兩家法國子公司營收併入，接獲中國轉單，取得 1 萬台雲端數據機櫃子訂單，該訂單出貨給美系大廠，金額約新台幣 1.5 億元，以及航太今年營運持續成長，尤其經寶也切入商務客機航電機構件，估今年營收及獲利都會比去年好，毛利率也將回升至 35% 以上。



以營運比重來看，通訊佔比為 25%、電子 25%、能源 5%、食品工業 11%、醫療 3%、交通運輸 6% 及其他 2%；以三大主力產品來看，航太、通訊、電子約佔 73%-75%，而光航太比重約 23%，今年法國子公司加入，航太業績占比可超過 30%。



至於經寶投資逾 2 億元建廠的航太新廠已於 2017 年第四季動工，目前裝設備中，正申請新的 Nadcap 陽極處理及 Nadcap 熱處理等特殊製程認證，屆時從駕駛艙的航電機構件走向駕駛艙外的航電機構件、結構件的市場，盼年底前可望通過、明年逐步量產。