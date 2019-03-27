雲品打造「君品collection」 五星宴會服務搬上郵輪、網美店

連鎖飯店餐飲集團雲品 (2748-TW) 今 (27) 日宣布成立全新宴會事業體「君品 Collection」，和外部場地業者合作，嚴選 6 大系列包括遊輪、網美、酒店、Villa、會館和外燴共 22 據點，打造業界首創「沉浸式宴會」，目標推升今年宴會收入再增加 20-30%，未來也將持續評估北部的其他據點加入。

雲品總經理丁原偉說明，由於場地不足無法接單，去年外溢多達 2000 場宴會訂單，顯示還有很大的成長空間，這次除了旗下既有據點，一口氣擴增外部共 13 個據點，由雲品接單並提供料理和服務。

由於雲品目前在北部共有 5 個宴會據點，同時間可出動 20 組人力 (約 400 人)，在與外部業者合作後，並不會增加額外成本，毛利率將較既有的宴會廳接單更高，還可將既有人力資源擴大發揮。

雲品去年餐飲占營收比重逾 50%，宴會又占餐飲約 60%，是餐飲主要動能，其中，去年外燴營收近 5000 萬元，預計今年透過增加據點，拚推升宴會事業營收再增加 20-30%。

「君品 Collection」此次新增設館外 13 處據點，包括 4 艘遊輪 (樂浪遊艇俱樂部)、淡水好拍市集、南港 Mak7 studio、八里 Ton Up Café、淡水石牆仔內、大稻埕稻舍、淡水豪邸「嘉蘆」、東北角大院「湛留」、宜蘭古堡 Party 餐廳，以及陽明山蒙馬特影像咖啡。

而目前雲品旗下自有君品酒店亮廳、查理五世套房、日月潭 Skylounge、日月潭 Noble Hill、頤品大飯店新店、新莊、桃園與高雄、頤璽以及外燴服務。

雲品說明，近 20 年來婚宴產業無論是場地或菜色幾乎一成不變，「君品 Collection」是以平台共享為概念，導入君品酒店的經營優勢，未來不論是舉辦婚宴、商務會議、產品發表會或是華麗大型晚宴等，均可依照不同場域塑造不同的空間氛圍，未來擬規劃加入更多業種，實現宴會產業鏈。