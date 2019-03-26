〈英業達法說〉Q4毛利率將是谷底 今年有三個挑戰

英業達 (2356-TW) 今 (26) 日召開線上法說，第 4 季毛利率 4.1% ，創 2012 年第 1 季以來新低，英業達坦言，因產品組合與匯率因素影響，導致毛利率下降，並強調，今年第 1 季產品組合可望轉好，毛利率可望回升，可預期去年第 4 季毛利率將是谷底，展望今年，英業達認為有三大挑戰。

英業達第 4 季產品營收組合當中，PC、伺服器 (Server) 佔 81% ，智慧裝置佔 18% ，太陽能相關則佔 1% 。英業達總經理巫永財指出，太陽能相關營收表現不佳，是第 4 季毛利率下降的原因之一；另外去年下半年人民幣匯兌波動幅度大，也使英業達承受相當程度的壓力。

英業達指出，第 1 季毛利率將會回升，且今年表現應不會低於去年第 4 季；然而，雖然第 1 季會回溫，但要回到 5% 以上仍有一定的難度。

面對太陽能產業導致營收下降狀況，英業達則是調整太陽能產業的生產效率，將現有太陽能產業資源整合，盼可達成較佳的經濟效益。

展望今年，英業達認為，PC 產業面臨三大挑戰。一是 IDC 研究報告指出，今年 PC 出貨量將持續下滑 3.3% ，且至 2023 年為止年複合成長率為 -1.2% ，亦即需求可能持續縮減。

第二則是英特爾 CPU 缺貨持續延燒，英業達筆電第 1 季狀況尚可，但第 2 季 CPU 缺貨情況仍無緩解，筆電出貨狀況尚不可知，第三則是美國經濟狀況曲折多變，因此美國需求仍不明。

因此，英業達表示，今年營收仍維持相對保守的看法。