中保爭搶智慧城市建設商機 開發智慧停車柱最吸睛

2019 智慧城市展今 (26) 日登場，中保 (9917-TW) 今年擴大參與，參展攤位數較去年大增 50%，展現進攻智慧城市的強烈企圖心。中保主要以智慧城市 (智慧交通)、智慧校園、智慧照護、智慧社區到智慧家庭，呈現物聯網實際應用，連結 AI 人工智慧的應用趨勢。

中保副董事長林建涵指出，中保擁有豐富的停車場管理經驗，透過科技，更能有效降低人力成本。中保開發智慧停車柱結合車牌辨識技術，連結雲端快速計算停車費用，離場前停車柱可直接列印帳單，更能透過 APP 綁定行動支付，車子離場即可自動繳費，方便消費者之外，也同時為政府省下停車收繳手續費成本。

副總統陳建仁參觀中保智慧停車柱設施。(圖：中保提供)

林建涵表示，藉由人工智慧，中保服務更升級，也讓客戶更安全、更安心。其中，用臉當通行證的「刷臉時代」已經來臨，不論是智慧社區或是智慧校園，都可藉由臉部辨識技術，建立起堅若磐石的門禁系統。中保並強調，人臉辨識和門禁系統整合後，可透過建置黑名單，當可疑人士接近校園，甚至進入校區，校方第一時間就能收到通報，及時反應，杜絕可能的治安疑慮，校園安全更有保障。

中保強調，人臉辨識技術能為賣場、商辦、大型集會場過濾治安疑慮人口，防患未然有效管理，更能透過臉型特徵判讀，還能分析消費客層、預測市場趨勢，建立大數據分析資料庫，提供商業機構有效的顧客管理數據。

而林建涵今年並接任台灣智慧城市協會理事長。