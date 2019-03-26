【華冠投顧】武傑電台:台股開始震盪!逢高獲利減碼!逢低布局!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 3546 宇峻、8213 志超、6147 頎邦、5371 中光電、3540 曜越。

台股盤勢分析:

煙火秀 5

美股止穩，台股早盤上漲 + 27 點開出，在電子類股的領漲下；加權指數震盪走高，終場上漲 + 79 點作收，收在 10559 點，成交量 1031 億。

延續我們說的… 只要美股今天不要再重挫，明天可望出現『強彈』!! 今天一如預期出現『強彈』，也如我們盤中預估一樣，維持『中紅』作收。不過，對於今天籌碼面的變化，有一點特別值得關注；那就是在三大法人賣超 - 18 億下，台股可以出現『中紅』表現… 顯然台股『籌碼』又被吃走了!! 基本上多方『煙火秀』並沒有想要那麼快結束；再加上，黑手再度強勢推升下，預估指數很快又要重返 10600 點。不過，操作上武傑還是保持先前的看法… 中性看待指數變化，積極的參與『煙火秀』賺錢機會!!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3508 位速、3019 亞光、3540 曜越、6275 元山、4943 康控 KY、2388 威盛、4976 佳凌… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

3037 欣興、2404 漢唐、6153 嘉聯益、4123 晟德、8046 南電、6245 立端… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。