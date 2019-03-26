【華冠投顧】指數反彈量能縮、人氣股漲紅不讓

大盤趨勢》

指數在昨天修正之後，今天出現反轉的線型，雖然量能比較少，但是代空方的力道有些微的收歛。不過，目前年線、半年線仍處於下彎的格局，後續多方是否能夠力守向上，仍需要量能來推升。美股方面雖然呈現空方的均線糾結，不過因各扣抵點位都在高檔，任何一方帶量突破，才會是後續的方向。而與台股連動最高的費城半導體指數，昨天一口氣回到 10 日線，已然錯過 5 日線扣抵值，未來的一周仍難逃整理的命運。未來是否會重回多方，仍是後續觀察的重點。

類股表現》

今天比較整齊的兩個族群，在於光學和遊戲，光學方向輪動到車用鏡頭，包括 3019 亞光、4976 佳凌、6283 淳安等，都出現強勢的表現，其中亞光的年線下彎形成反壓，不過量能若能維持，後續仍有機會表現。另外，底部起漲的淳安和佳凌，若能守住年線表態，後續仍大有可為。而遊戲類股方面，3540 曜越帶量攻高漲停板，而 3083 網龍也出現量價齊揚的表現，由於遊戲股的股本小、籌碼較為集中，操作時不建議追高，反倒是拉時可多做觀察。

作者: 華冠投顧 鍾騏遠分析師

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 證管投顧新字第 009 號本資料僅供參考投資時應審慎評估