愛奇藝發行6年可轉換債券 預計融資10.5億美元

中國視頻網站的燒錢大戰似乎還未停止，在美國上市的愛奇藝 (IQ-US) 正尋求透過 6 年期可轉換債券，融資 10.5 億美元，但未批露具體條文。

由於這筆交易還附帶最高 1.5 億美元的超額配售選擇權，因此最終的總發行規模，最高可能達到 12 億美元。

據媒體所取得的文件內容顯示，這批可轉換債的年息在 2-2.5% 之間，公司希望其成本能低於最近發行的其他可轉債。

愛奇藝去年 11 月 29 日才發布公告，計畫發行 5 億美元可轉換優先債券，公司指出，將募集資金用於支付有上限期權交易的成本、擴充和提升內容庫、加強技術研發以及用於公司日常運營。

愛奇藝股價週一收跌 4%，報 24.02 美元，與去年 6 月創下 46.23 美元歷史新高價格比較，已接近腰斬。

可轉換債券是一種相對較便宜的融資方式，因為提供的優惠較低，不過可讓持有人未來以固定價格轉換成股票。因而，持有人可以獲傳統的利息收入，如果股價上漲，則可透過債轉股獲益。

根據 Refinitiv 數據，由於市場波動與借貸成本上升，可轉換債券去年在亞洲的銷售，來到金融危機以來新高，達 355 億美元。

文件顯示，愛奇藝所提供的轉換溢價，介於 27.5% 至 32.5% 之間。

美銀美林、高盛和摩根大通，是愛奇藝交易的聯合帳簿管理人，此次發售可轉換債券價格，將在紐約股市週二收盤後宣布。