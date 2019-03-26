波士頓Fed總裁建議：買進更多短債、增加政策靈活性

波士頓 Fed 分行總裁 Eric Rosengren 週二 (26 日) 表示，聯準會應該考慮增持短期美債，以在應對經濟衰退時，可以有更多的政策選擇。

這是兩天以來，第 3 位對聯準會持有債券提出看法的高級官員，Rosengren 今年擁有 FOMC 投票權。

在週二的瑞信亞洲投資論壇上，Rosengren 表示，提高聯準會持有的短債資產比例，並更快地降低所持債券的持續時間 (duration)，可能是資產負債表正常化的重要目標之一。持有短期美債，可以讓聯準會在未來的危機中，拋售短債資產並購入長債，政策能夠變得更靈活。

接下來，聯準會官員會有一段期間，商討如何讓持有的資產更能有效應對局勢。在 Rosengren 談話之前，費城分行總裁 Patrick Harker 週一建議，聯準會縮短持有資產的存續期間，增持 1 年期以下的短債。芝加哥分行總裁 Charles Evans 表明，他對資產負債表結構持開放態度。

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Rosengren 表示，部分人士對聯準會的資產負債表存有「誤解」，同時也指出，他預計聯準會將不得不再購買債券，以應對未來的經濟衰退。

聯準會預計在今年 9 月結束縮表行動，目前他們所持的短債已經接近為零。2017 年 10 月以來，聯準會開始減持有美債和 MBS 資產，幫助他們將資產負債表規模由 4.5 兆美元降至 3.96 兆美元附近。

一些市場人士認為，聯準會應該繼續縮表，讓資產負債表回到危機前的約 1 兆美元規模。Rosengren 表示，這「既不可取也不可行」，因為聯準會對負債的成長並無法控制，例如，僅在全球範圍內流通的美國貨幣，已由危機前的 7000 億美元，翻倍到約 1.6 兆美元規模。