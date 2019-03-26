HTC於VEC2019推出首款全六自由度多模式VR一體機

宏達電 (2498) 今(26)日表示，HTC 年度 VIVE 生態大會 (VEC2019) 於深圳中國華潤大廈舉行，會上 HTC VIVE 推出全球首款全六自由度多模式 VR 一體機設備 VIVE FOCUS PLUS。可與多種外部設備連接，讓使用者可以使用的內容由之前的數百款擴展至幾乎無限。目前，Vive Focus Plus 已在 Vive.cn 開啟預購，價格為人民幣 5,699 元，首批訂單預計將於 4 月下旬開始發貨。屆時，用戶將可盡享約 250 款適用於所有搭載 VIVE WAVE 開放平台設備的精彩內容。其中多款全新內容在 VEC2019 首次亮相，為與會者帶來了無與倫比的沉浸體驗。4 月 15 日起，Vive Focus Plus 將可透過涵蓋全球 25 個市場的 Vive 官網購買，支援 19 種語言，建議售價美金 799 元。HTC 中國區總經理汪叢青表示，以 VEC2019 為契機推出 Vive Focus Plus，標誌著虛擬實境產業進入了全新的篇章。作為全球首款多模式 VR 設備，Vive Focus Plus 可以連接至 7 種不同類型的外部設備，解決了 VR 領域目前最大的問題，缺乏足夠吸引力、讓人每天都想要使用的優質內容。



Vive Focus Plus 代表一種新型的全能 VR 一體機，旨在滿足企業用戶和大眾消費者的需求，同時保證了完善的互動性、移動性及保真度。憑藉其新增的雙六自由度 (6DoF) 控制器及多模式功能，Vive Focus Plus 的使用者不僅可以盡享 VR 一體機的原生內容，還可以暢享為 PC VR、PC 及筆記型電腦、智慧型手機、遊戲主機、機上盒、360 度全景相機，及即將推出的 5G 雲端 VR 服務所打造的巨量應用。以上精彩功能均於 VEC2019 上展示。同時，Vive Focus Plus 還配備了全新菲涅爾透鏡，大幅度地減少紗窗效應，為使用者呈現更加真實逼真的視覺效果。



無限量 VR 內容訂閱服務 Viveport Infinity 將於 2019 年 4 月 2 日正式啟動，並推出兩款針對不同設備使用者的服務模式。其中一款包含了專為 PC VR 及 VR 一體機提供的精彩內容，使用者僅需支付人民幣 58 元╱月或是 480 元╱年的價格，便可暢享 600 多款 PC VR 和 70 多款一體機的付費內容。第二款則專為中國的 VR 行動端用戶而設，凡是使用搭載 Vive Wave 平台的 VR 一體機用戶，均可以每月人民幣 38 元的優惠價格，無限下載及體驗會員專區的所有一體機內容。另外，首批 Vive Focus Plus 預購用戶將獲得特別福利，包括價值人民幣 480 元的無限會員包年服務，以及美金 14.99 元的 VRidge 啟動碼，盡享豐富的 PC VR 與一體機 VR 內容。



目前，Viveport 平台會員專區中已有超 2000 款內容；隨著越來越多的頂級及獨立 VR 大作加入 Viveport，這一數字還在不斷增長中。至於受期待的《雇傭兵 2：智慧危機》，也在 VEC2019 中展示了精彩的多人對戰模式，該遊戲將於 4 月 10 日在 Viveport 正式全球同步上線。