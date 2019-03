HTC於VEC2019推出首款全六自由度多模式VR一體機

宏達電 (2498) 今(26)日表示,HTC 年度 VIVE 生態大會 (VEC2019) 於深圳中國華潤大廈舉行,會上 HTC VIVE 推出全球首款全六自由度多模式 VR 一體機設備 VIVE FOCUS PLUS。可與多種外部設備連接,讓使用者可以使用的內容由之前的數百款擴展至幾乎無限。目前,Vive Focus Plus 已在 Vive.cn 開啟預購,價格為人民幣 5,699 元,首批訂單預計將於 4 月下旬開始發貨。屆時,用戶將可盡享約 250 款適用於所有搭載 VIVE WAVE 開放平台設備的精彩內容。其中多款全新內容在 VEC2019 首次亮相,為與會者帶來了無與倫比的沉浸體驗。4 月 15 日起,Vive Focus Plus 將可透過涵蓋全球 25 個市場的 Vive 官網購買,支援 19 種語言,建議售價美金 799 元。HTC 中國區總經理汪叢青表示,以 VEC2019 為契機推出 Vive Focus Plus,標誌著虛擬實境產業進入了全新的篇章。作為全球首款多模式 VR 設備,Vive Focus Plus 可以連接至 7 種不同類型的外部設備,解決了 VR 領域目前最大的問題,缺乏足夠吸引力、讓人每天都想要使用的優質內容。



Vive Focus Plus 代表一種新型的全能 VR 一體機,旨在滿足企業用戶和大眾消費者的需求,同時保證了完善的互動性、移動性及保真度。憑藉其新增的雙六自由度 (6DoF) 控制器及多模式功能,Vive Focus Plus 的使用者不僅可以盡享 VR 一體機的原生內容,還可以暢享為 PC VR、PC 及筆記型電腦、智慧型手機、遊戲主機、機上盒、360 度全景相機,及即將推出的 5G 雲端 VR 服務所打造的巨量應用。以上精彩功能均於 VEC2019 上展示。同時,Vive Focus Plus 還配備了全新菲涅爾透鏡,大幅度地減少紗窗效應,為使用者呈現更加真實逼真的視覺效果。



無限量 VR 內容訂閱服務 Viveport Infinity 將於 2019 年 4 月 2 日正式啟動,並推出兩款針對不同設備使用者的服務模式。其中一款包含了專為 PC VR 及 VR 一體機提供的精彩內容,使用者僅需支付人民幣 58 元╱月或是 480 元╱年的價格,便可暢享 600 多款 PC VR 和 70 多款一體機的付費內容。第二款則專為中國的 VR 行動端用戶而設,凡是使用搭載 Vive Wave 平台的 VR 一體機用戶,均可以每月人民幣 38 元的優惠價格,無限下載及體驗會員專區的所有一體機內容。另外,首批 Vive Focus Plus 預購用戶將獲得特別福利,包括價值人民幣 480 元的無限會員包年服務,以及美金 14.99 元的 VRidge 啟動碼,盡享豐富的 PC VR 與一體機 VR 內容。



目前,Viveport 平台會員專區中已有超 2000 款內容;隨著越來越多的頂級及獨立 VR 大作加入 Viveport,這一數字還在不斷增長中。至於受期待的《雇傭兵 2:智慧危機》,也在 VEC2019 中展示了精彩的多人對戰模式,該遊戲將於 4 月 10 日在 Viveport 正式全球同步上線。