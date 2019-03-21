中華電攜手宏達電、啟碁及亞旭 完成5G網路與5G路由終端互連測試

中華電信 (2412) 表示，攜手國內無線通信設備領導廠商宏達電 (2498)、啟碁科技(6285) 及華碩 (2357) 旗下亞旭電腦 (Askey) 等 3 家廠商完成 5G 路由器終端與 5G 網路 IoDT (Interoperability Development Testing)測試以及 5G 端到端應用整合，加速推動 5G 產業鏈的成熟，以實現 2020 年 5G 預商用的目標。中華電信於中華電信研究院打造「5G 實驗網路園區」，提供符合 3GPP 國際最新標準的愛立信、諾基亞 5G 實驗網路，與中華電信 5G 領航隊國內成員進行 5G 終端產品研發測試。中華電信近期成功與宏達電、啟碁科技、亞旭電腦 3 家終端廠商於中華電信研究院完成 5G 路由器終端設備無線介接測試，可讓手機、平板及電腦等設備，經由 5G 路由器連接進行無線上網，提供流暢的超高畫質影片串流。



中華電信執行副總林國豐表示，很高興看到中華電信能夠在 5G 初期發展階段，即可與領航隊國內成員合作 5G 路由器終端的實際無線介接。從測試的結果可以看出，國內 5G 終端廠商的時程是與國際市場同步的，相信很快就能有更多樣、符合消費者需求的 5G 產品上市，也將是中華電信邁向 5G 商用里程碑中不可或缺的合作夥伴。



為實現 2020 年 5G 預商用服務的目標，中華電信表示，後續將開放 5G 實驗網路，針對「台灣 5G 產業發展聯盟–中華電信領航隊」廠商成員提供 5G 設備研發測試、應用服務測試，攜手國內廠商共同促進台灣 5G 產業與服務發展，領航邁向國際，打造台灣下一代產業競爭力。