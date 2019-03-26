電腦恐遭駭客攻擊 華碩：已主動聯繫用戶 約數百台受影響

媒體報導，華碩 (2357-TW) 部分電腦機型，恐遭特定駭客攻擊，華碩 (2357-TW) 下午發出聲明，華碩已主動聯繫部份用戶，提供產品檢測及軟體更新服務，並由客服專員協助客戶解決問題，並持續追蹤處理，確保產品使用無虞，華碩也強調，經過調查和第三方資安顧問驗證，目前受影響數量約數百台，多數消費者用戶，並不屬於 APT 集團鎖定的攻擊範圍。

根據媒體報導，華碩電腦內的 ASUS Live Update 工具程式 (簡稱 Live Update)，恐遭特定駭客集團 APT 攻擊。

根據國外科技媒體報導，華碩去年針對電腦軟體更新，該軟體更新工具伺服器，遭到國際駭客入侵，用戶更新完畢後，有上千台用戶電腦，遭植入惡意病毒。

華碩表示，APT 通常由第三世界國家主導，針對全世界特定機構用戶進行攻擊，甚少針對一般消費用戶。

華碩強調，Live Update 是筆記型電腦搭載的自動更新軟體，部份機台搭載之版本遭駭客植入惡意程式碼，並上傳至檔案伺服器 (download server)，企圖對少數特定對象發動攻擊，華碩已主動聯繫此部份用戶。

針對此次攻擊，華碩強調，已對 Live Update 軟體升級全新多重驗證機制，對於軟體更新及傳遞路徑各種可能的漏洞，強化端對端的密鑰加密機制，同時更新伺服器端與用戶端的軟體架構，確保入侵事件不會再發生。

華碩指出，APT 集團攻擊，是針對特定機構圖謀特殊利益，甚少針對一般消費者，若消費者仍有疑慮，可使用華碩官網提供的檢測程式查驗，或聯繫華碩客服單位尋求協助。