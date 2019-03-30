〈觀察〉顧立雄喊話少發現金股利 關注5家金控政策是否轉彎

金融股因為具備高現金殖利率概念，向來都是存股族追捧標的，但金管會主委顧立雄日前向金融業喊話希望能少發現金股利，觀察到 15 家金控中，有 6 家金控已連續多年全數配發現金股利、未發股票股利，其中，元大金 (2885-TW) 今 (2019) 年已公布持續維持不發現金股利，剩下 5 家金控在主管機關喊話後，股利政策是否轉彎值得關注。

顧立雄日前表示，金融市場波動大，希望金融業要厚實資本、穩健經營，能少發現金股利，他還強調「不要把錢都發完。」用普通股增資、盈餘轉增資才是最扎實的。

但是，金融股近年來的股利，多以現金為主，更有 6 家金控連續多年未發股票股利，分別為：富邦金 (2881-TW) 連 6 年、國泰金 (2882-TW) 連 4 年、開發金 (2883-TW) 連 7 年、元大金連 4 年、兆豐金 (2886-TW) 連 6 年、中信金 (2891-TW) 連 2 年。

其中，元大金董事會已通過擬配發現金股利 0.9 元，為連續第 4 年不發股票股利。該金控過去 5 年配發率都落在 40% 左右，今年配發率達 56.6%，主要是外資持股約 42%，在滿足外資期望下，維持全數配發現金股利。

其實，這幾家全數配發現金股利的金控股，多有幾項特徵，不是股本龐大、就是持股比例高。

股本龐大若再發股票股利，就會造成股本再膨脹，進而稀釋獲利；由於外資向來喜歡現金股利，動輒在台股大賺股利財，以去年來講，外資就吸金現金股利 5300 億元創新高，所以外資持股比例高的金控，為了迎合外資口味，也會以派發現金股利為主。

雖然顧立雄現在只是用喊話、鼓勵的，而非用政策硬性規定，但主要是壽險業將面臨 IFRS 17，銀行未來要逐步適用新版巴塞爾協議，都應考慮厚植資本。

國泰金總經理李長庚就表示，去年股息每股配發 2.5 元，是這幾年來比較高的水準，但今年股利政策未定，會依照長期發展計畫、主管機關要求及投資人需求等三面向綜合考量。

法人推斷，依照此說法，及壽險業未來將面臨的市場狀況嚴峻，研判今年壽險金控股利政策可能轉向，而所牽動的是外資接受度與操作動向值得關注。

目前已公布股利金控，合庫金控決議去年股利分派，每股派發 1.05 元，其中現金股利 0.75 元，股票股利 0.3 元。

而國票金每股將配發現金股利 0.45 元，股票股利 0.1 元，合計 0.55 元，總計要發出去的現金達到 12.68 億元；而盈餘轉增資 2.81 億餘元，將發行 2819 萬餘股，每股面額 10 元。